Beşiktaş, Keçiörengücü’nü Abraham, Toure ve Kartal’la yenip 2’de 2 yaptı: Kartal’ın kupa uçuşu

Beşiktaşlı taraftarlar maça ilgi göstermeyip tribünlerin büyük bölümünü boş bırakırken son dakikalara doğru “Serdal Adalı transfer nerede?” ve “Transfer yapmayan gitsin!” diye tezahürat yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3.5 ay sonra ilk kez stoper Uduokhai’yi 11’de sahaya sürdü. Cengiz Ünder sakatlığının ardından ilk defa 78. dakikada oyuna girdi. Cengiz’in 83’te attığı gol ofsayt nedeniyle sayılmadı.

Sergen Yalçın, “Devre arasında iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Nereye kadar devam ederiz bilmiyorum ama kupada devam etmek istiyoruz” dedi. İlk yarıda hakem Buğra Taşkınsoy bir pozisyonda Beşiktaş’a korner verirken Rıdvan Yılmaz topun kendisinden çıktığını söyledi, karar aut olarak düzeltildi. Hakem, Rıdvan’a teşekkür etti.

Siyah-Beyazlı formayı F.Bahçe derbisinde 100. kez giyen Rashica’ya Beşiktaş efsaneleri Kadir Akbulut ile Ulvi Güveneroğlu maç öncesi plaket ve forma takdim etti.