Beşiktaş, kıran kırana geçen maçta Wolves Vilnius'u devirdi
EuroCup A Grubu 15. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka, evinde Wolves Vilnius'u 79-77 mağlup etti ve gruptaki 8. galibiyetini aldı.
Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, EuroCup A Grubı 15. hafta maçında Litvanya'nın Wolves ekibini konuk etti.
Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi 79-77 kazandı.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetine imza atarken, Litvanya temsilcisi ise 8. kez mağlup oldu.
Salon: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Joseph Bissang (Fransa), Sergio Silva (Portekiz), Leandro Lezcano (Arjantin)
Beşiktaş Fibabanka: Mathews 27, Berk Uğurlu 20, Sleva 10, Martin 10, Terry, Needham 2, Yiğit Arslan 3, Morgan 5, Kerem Konan 2, Allman, Plavsic
Wolves: Cowan 22, Miniotas 14, Zemaitis 2, Blazevic 10, Taylor 2, Brooks 2, Andrews 4, Thurman 7, Kulboka 11, Jogela 3
1. Periyot: 23-22
Devre: 40-40
3. Periyot: 52-59
Beş faulle çıkan: 38.00 Morgan (Beşiktaş Fibabanka)
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