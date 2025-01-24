Beşiktaş - Kırklarelispor maçının stadyumu değişti!

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile oynayacağı maç Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş - Kırklarelispor maçının stadyumu değişti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2025 - 16:37

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. haftanın maç programı açıkladı.

Beşiktaş'ın Kırklarelispor ile oynayacağı mücadele Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma 4 Şubat Ssalı günü saat 20.30'da oynanacak.

TFF'nin açıklamasının ardından Beşiktaş'tan açıklama geldi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Beşiktaş – Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası Maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Oynanacak

Futbol A Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası D grubu ikinci maçında 4 Şubat Salı günü saat 20.30'da Kırklarelispor ile karşılaşacak.

Müsabaka, Tüpraş Stadyumu'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak."

Ziraat Türkiye Kupası'nda fikstür şu şekilde: 


Etiketler: #beşiktaş #kırklarelispor #ziraat türkiye kupası

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