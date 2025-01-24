Beşiktaş - Kırklarelispor maçının stadyumu değişti!
Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile oynayacağı maç Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. haftanın maç programı açıkladı.
Beşiktaş'ın Kırklarelispor ile oynayacağı mücadele Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma 4 Şubat Ssalı günü saat 20.30'da oynanacak.
TFF'nin açıklamasının ardından Beşiktaş'tan açıklama geldi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Beşiktaş – Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası Maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Oynanacak
Futbol A Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası D grubu ikinci maçında 4 Şubat Salı günü saat 20.30'da Kırklarelispor ile karşılaşacak.
Müsabaka, Tüpraş Stadyumu'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak."
Ziraat Türkiye Kupası'nda fikstür şu şekilde:
Etiketler: #beşiktaş #kırklarelispor #ziraat türkiye kupası
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