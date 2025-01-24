En son Beşiktaş'ı çalıştırmıştı: İşte Van Bronckhorst'un yeni görevi
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra iki aydır boşta olan Van Bronckhorst, UEFA ile anlaşma sağladı.
Son olarak Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Giovanni van Bronckhorst'un kariyerine nerede devam edeceği netleşti. Hollandalı teknik adam, UEFA bünyesinde görev alarak yeni bir sayfa açtı.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra iki aydır boşta olan Van Bronckhorst, UEFA ile anlaşma sağladı ve resmi olarak imza attı. Hollandalı teknik adam, UEFA için maçları takip edecek ve analizler toplayarak organizasyona katkı sağlayacak.
BEŞİKTAŞ MACERASI 178 GÜN
Van Bronckhorst'un Beşiktaş macerası yalnızca 178 gün sürdü. Sezon başında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa zaferiyle güçlü bir başlangıç yapan teknik adam, ilerleyen dönemde beklenen performansı gösteremedi.
Hollandalı çalıştırıcı yönetiminde siyah-beyazlı ekip, tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Bu sonuçlar, Beşiktaş yönetiminin yolları ayırma kararı almasına neden oldu.
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