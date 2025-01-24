Beşiktaş'ın sol kanadına gurbetçi oyuncu!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:57

Güncelleme: 24.01.2025 - 10:57

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, seçim sürecinde Avrupa'da oynayan yerli futbolcular için planları olduğunu söylemişti.

Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda transfer için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş, Bayern Münih II forması giyen Emirhan Demircan ile ilgileniyor.

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki sol kanat oyuncusunun şartlarını sorduğu belirtildi.

Sağ kanat ve forvet hattında da görev yapabilen genç futbolcunun güncel piyasa değeri 600 bin Euro olarak gösteriliyor.

Türkiye U21 Takımı'nda da forma giyen Emirhan'ın Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.