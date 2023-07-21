Beşiktaş kombineleri tükendi!

Yayınlanma: 21.07.2023 - 14:18

Güncelleme: 21.07.2023 - 14:18

Geçen sezon 24 bin kombine satan siyah-beyazlı yönetim, bu sezon 21 bin 800 koltuğun kombine olarak kullanılmasına karar vermişti.

Siyah beyazlılara gönül verenler kısa süre içerisinde bunların tamamını bitirirken, kulüp de sadece kombineden 280 milyon liralık bir gelir elde etmiş oldu.

Her sezon öncesinde kulüplere nakit akış sağlayan kombinelere olan ilgi, Beşiktaş Yönetimi'ni de mutlu etti.

Bir transfer bile yapılmamasına rağmen takımlarına güvenen siyah-beyazlı taraftara mesaj veren yönetim, "Kombinelere yoğun ilgi göstererek takımımıza duyduğu güveni güçlü bir şekilde gösteren Büyük Beşiktaş Taraftarı'na teşekkür ederiz" dedi.