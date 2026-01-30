Beşiktaş, Kristjan Asllani transferini TFF'ye bildirdi!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, orta saha kurgusuna takviyede bulundu.

Siyah-beyazlılar, bonservisi Inter'de olan ve Torino'da kiralık olarak forma giyen orta saha Kristjan Asllani'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi.

Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda Kristjan Asllani, Konyaspor maçında forma giyebilecek.

YENİ TRANSFER İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Arnavut futbolcu Kristjan Asllani, saat 12:00 sularında İstanbul'a geldi.

İtalya'nın Milano kentinden kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri karşıladı.

Beşiktaş atkısını boynuna takan Asllani, "Kartal" pozu verdi.

Öte yandan Asllani, sağlık kontrolünden geçti.

TRANSFERİN AYRINTILARI

Beşiktaş, Kristjan Asllani için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek.

Oyuncunun sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giymesi planlanırken, maaşının tamamının Beşiktaş tarafından karşılanacağı öğrenildi. Anlaşmada satın alma opsiyonu yer alacak ancak bu maddenin zorunlu olmadığı belirtildi.

INTER 15,7 MİLYON EURO ÖDEDİ

Inter, Asllani'yi Empoli'den 2023 yılının Haziran ayında 15,7 milyon Euro'ya transfer etti. Empoli altyapısında başladığı kariyerinde Inter'de 99 maça çıkan Kristjan Asllani, 4 gol atarken 5 kez de asist katkısı sağladı.

16 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Torino'da 16 maçta 1155 dakika sahada kalan Asllani, gol ya da asist katkısı veremedi.

Öte yandan Kristjan Asllani, Arnavutluk Milli Takımı'nda 38 kez forma giydi ve 5 asist yaptı.