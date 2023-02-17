Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Kulübünü ziyaret etti
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerini ziyaret eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Kulübüne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Çebi'ye asbaşkan Serhan Çetinsaya, yönetim kurulu üyeleri Ali Bayrak, Bilgihan Sürmen ve Umut Şenol da eşlik etti.
Çebi ve siyah-beyazlı yöneticiler, Adana Demirspor 2. Başkanı Remzi Kar ve yöneticilere geçmiş olsun dileğinde bulundular.
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