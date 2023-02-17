Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Kulübünü ziyaret etti

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 15:57

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 15:57

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerini ziyaret eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Kulübüne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Çebi'ye asbaşkan Serhan Çetinsaya, yönetim kurulu üyeleri Ali Bayrak, Bilgihan Sürmen ve Umut Şenol da eşlik etti.

Çebi ve siyah-beyazlı yöneticiler, Adana Demirspor 2. Başkanı Remzi Kar ve yöneticilere geçmiş olsun dileğinde bulundular.