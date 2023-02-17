Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Kulübünü ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 15:57
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Kulübünü ziyaret etti
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerini ziyaret eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Kulübüne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Çebi'ye asbaşkan Serhan Çetinsaya, yönetim kurulu üyeleri Ali Bayrak, Bilgihan Sürmen ve Umut Şenol da eşlik etti.

Çebi ve siyah-beyazlı yöneticiler, Adana Demirspor 2. Başkanı Remzi Kar ve yöneticilere geçmiş olsun dileğinde bulundular.


adana demirspor beşiktaş ahmet nur çebi deprem

İlgili Haberler

Kenan Nuhut: Depremde hayatını kaybeden sporcuların ailelerine tazminat ödenmeli

Kenan Nuhut: Depremde hayatını kaybeden sporcuların ailelerine tazminat ödenmeli
Kürek sporcusu Alper Efe Taştaş, depremde hayatını kaybetti

Kürek sporcusu Alper Efe Taştaş, depremde hayatını kaybetti
Hataysporlu Atsu'nun yakınları enkazın başında umutla bekliyor

Hataysporlu Atsu'nun yakınları enkazın başında umutla bekliyor

En Çok Okunan Haberler