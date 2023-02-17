Kenan Nuhut: Depremde hayatını kaybeden sporcuların ailelerine tazminat ödenmeli

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 13:48

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 14:08

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden ciddi derecede etkilenen afet bölgelerindeki amatör ve profesyonel binlerce sporcu ve spor yöneticisinin büyük kayıplar verdiğini belirtti. Nuhut, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“KULÜPLERİN ŞU AN BULUNDUKLARI LİGLERDEN MÜSABAKALARINA DEVAM ETMELERİ EN ÖNEMLİ NOKTADIR”

"85 milyon olarak enkazın altında kaldık, bölgedeki spor insanları da bu yıkımdan büyük zarar gördüler. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara baş sağlığı ve yaralılarımıza Allah’tan acil şifa diliyoruz. Ancak bu temennilerimiz, 11 güzide kentimizin ayağa kalkması için yeterli değil. En önemli görevimiz, milyonlarca bölge insanına, devlet ve millet olarak destek olmak. Bölgedeki amatör ve profesyonel spor kulüpleri, her şeylerini kaybettiler. Süper Lig'de Hatayspor ve Gaziantepspor'la TFF 1, 2 ve 3. liglerde 9 takım, TFF'nin onayı ile müsabakalardan çekildiler. Yine voleybol 2. Ligi’nde Malatya Belediyespor Takımı ile Hatay Voleybol Takımı, oyuncularını kaybetti. Kahramanmaraş'ta Belediyespor güreş takımında çok sayıda evladımızı yitirdik. Tablo ağır. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve ilgili federasyonların yapması gereken hem sporcuların hem de kulüplerin haklarını korumaktır. Bu konuda yüce Türk Milleti'nin spor dünyasından da desteğini esirgemeyeceğini bilmekle beraber, kulüplerin gelecek yıl veya istedikleri bir tarihte şu an bulundukları liglerden müsabakalarına devam etmeleri en önemli noktadır.

“ENKAZDAN ÇIKAN SPORCULARIN SPORA DEVAM EDEMEMELERİ DURUMUNDA HAYATLARININ GERİ KALANI İÇİN KAYNAK YARATILMALI”

Kulüplerin bu yıl sezon sonuna kadar hak edişlerinin ilgili federasyonlarca ödeneceğini düşünmekle beraber, yine kulüplerin hasar gören tesis ve spor alanlarının da ivedi olarak yapılması, sosyal hayatın yeniden oluşması adına önemli bir konudur. Depremde hayatını kaybeden sporcularımızın yerli-yabancı ayrımı yapılmaksızın sözleşmelerindeki mali hükümlerinin yerine getirilmesi, yine deprem tazminatı ödenmesi, kayıpları telafi etmese de sporcuların ailesi için hayati bir adımdır. Yine antrenör ve yönetici kadrolarımız da büyük kayıplar vermişlerdir. Enkaz altından yaralı çıkan sporcularımızın da spora devam edememeleri halinde hayatlarının geride kalan bölümünü rahatça sürdürebilmeleri açısından kaynak yaratılması gerekmektedir. Kaldıkları otelde hayatını yitiren KKTC'li voleybolcu evlatlarımız için de üzerimize düşen sorumluluğu üstlenmeliyiz. Bu konularda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, TFF, Voleybol Federasyonu, Basketbol Federasyonu ve ilgili federasyonlar çok ayrıntılı bir raporlama yapmalı ve kayıplarımızın envanterini çıkarmalıdır.

“BÖLGEDEKİ AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE DE POZİSYONLARINA BAKILMAKSIZIN MADDİ VE MANEVİ YARDIMLAR YAPILMALIDIR”

Profesyonel 9 kulübümüzün yanı sıra oynamak istemeyen bölge takımlarına da gelecek yıl aynı ligden devam garantisi verilmelidir. Yardım kampanyalarının sporculara da eşit ölçüde dağıtılacağına inanmak istiyoruz. Profesyonel futbol takımlarının yanında, bölgedeki bini aşkın amatör spor kulübüne de pozisyonlarına bakılmaksızın maddi ve manevi yardımlar yapılmalıdır. Kulüplerin geriye dönük varsa ecrimisil, kira ve vergi borçları vakit kaybetmeksizin silinmelidir. Burada hangimize ne görev düşüyorsa siyaseti bir kenara bırakıp el ele vermeliyiz. Onlar, bu sezon bizlerin tartışmasız şampiyonudur, gönüllerimizin değişmez liderledir.”

Nuhut, bölgedeki spor faaliyetlerinin kent yaşamı başlarken hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaparken bireysel lisansa sahip sporcuların da unutulmaması gerektiğini vurguladı.