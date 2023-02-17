Kürek sporcusu Alper Efe Taştaş, depremde hayatını kaybetti
Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü kürek sporcusu Alper Efe Taştaş, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybetti.
Türkiye Kürek Federasyonu, Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü kürek sporcusu Alper Efe Taştaş'ın Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybettiğini duyurdu.
Federasyondan "Acı Kaybımız" başlığıyla yapılan açıklamada, "Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımızdan Alper Efe Taştaş'ın ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Kürek Federasyonu olarak sporcumuz Alper Efe Taştaş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Kürek ailemizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent'ten Tarkan açıklaması
- AFAD’dan Tanzanya’ya kaçışın nedeni
- Haluk Levent enkazdan kurtarılan bebeğin ismini koydu
- Haluk Levent paylaştı: Gülşen'in bağışı ortaya çıktı
- Haluk Levent'ten beklenen açıklama geldi
- Enkaz altında kalan fenomen hakkında yeni gelişme
- ‘5’li çete’ MYK’ye katıldı
- 29 yaşındaki kadın enkazdan çıkarıldı
- Depremin büyüklüğü nasıl hesaplanır?
- Depremden sağ kurtuldu: Deprem bizi yataktan attı