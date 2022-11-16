Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi şehit aileleri ile buluştu
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta şehit ailelerini ağırladı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'dan özel davetli olarak gelen 17 şehit ailesi ve çocuklarıyla Vodafone Park'ta bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, buluşmada kulübün yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan da yer aldı.
Ahmet Nur Çebi, buluşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaş sıcak bir yuvadır. Bu çocuklarımız takım ayırt etmeksizin bize emanet. İhtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.
Vodafone Park'ta saha, tribünler ile soyunma odasını gezen şehit aileleriyle tek tek ilgilenen Çebi, çocuklara Beşiktaş forması hediye etti ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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