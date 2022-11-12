Beşiktaş'ta Welinton için ayrılık çok yakın
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton'un kendisine kulüp aradığı ve devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşündüğü ileri sürüldü.
Beşiktaş'a Sergen Yalçın döneminde transfer edilen Brezilyalı stoper Welinton, şampiyon teknik direktörün görevden ayrılması sonrasında yerine gelen isimlerin önceliği olmadı.
Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş'in de planları arasında yer almayan Brezilyalı stoper, devre arasında ayrılık için harekete geçti. Fanatik’in haberine göre tecrübeli ismin menajeri, Arap Yarımadası'ndan kulüplerle görüşmeye başladı.
Welinton, bu sezon Beşiktaş formasıyla 2 resmi maça çıktı.
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