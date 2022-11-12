2022 FIFA Dünya Kupası topu Beşiktaş'taki yerini aldı
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın resmi topu sergilenmek üzere Beşiktaş Meydanı'na getirildi.
2022 FIFA Dünya Kupası'nın resmi maç topu "Al Rihla"nın dev boyuttaki versiyonu Beşiktaş Meydanı'nda sergilenmeye başladı.
Dünya Kupası'nın resmi maç topunun 3 metre yüksekliğinde ve 280 kilo ağırlığındaki dev versiyonu, 10 gün boyunca Beşiktaş'ta sergilenecek.
Yolculuk anlamına gelen "Al Rihla" adidas'ın dünya kupaları için ortaya çıkardığı 14. top olma özelliğini taşıyor.
Net satışlarının yüzde 1'i "Common Goal" hareketine bağışlanan Al Rihla, turnuvanın 92 yıllık tarihinde, dünya çapında yaşamları olumlu yönde etkilemek için fon toplamaya doğrudan katkıda bulunacak ilk Dünya Kupası topu olma özelliğine de sahip.
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