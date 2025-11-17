Beşiktaş’la ipleri koparan yıldız futbolcu dünkü 2 idmana da katılmadı: Rafa bağlasan durmaz

BEŞİKTAŞ’TA Rafa Silva krizi çözülemiyor. Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmak isteyen Portekizli futbolcu, Beşiktaş’ın dün Ümraniye’de sabah salonda akşam sahada yaptığı iki antrenmana da çıkmadı. Sabah tesislere gelen 31 yaşındaki oyuncu, ağrılarını gerekçe gösterip antrenmanlarda yer almadı. Rafa’nın menajeri, önceki gece yayınladığı 21 maddelik açıklamayla yaşadıkları durumu özetlerken Portekizli yıldızın, başkan Serdal Adalı’nın “Takım arkadaşlarından çok köpeğiyle vakit geçirdi” sözlerine bir hayli içerlediğini belirtti. Menajeri, Rafa Silva’nın futbolu bırakmayacağını, Türkiye’de Beşiktaş dışında bir kulübe gitmeyeceğini, bonservissiz geldiği için ayrılırken kalan 1.5 yıllık ücretinden feragat edeceğini duyurdu. Rafa cephesi, kimsenin zarar görmeyeceği bir formülle ayrılığın gerçekleşmesini talep ediyor.

KRİZ DERİNLEŞİYOR - Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki belirsizliğin devam etmesi krizi derinleştiriyor. 31 yaşındaki futbolcu ayrılmak isterken Siyah-Beyazlı kulüp en az 15 milyon Avro bonservis beklentisi karşılanmadan takımdan gitmesine izin vermemeyi planlıyor. Beşiktaş yönetiminin, Rafa Silva konusunda yeni bir süreç başlatacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlıların, ağrıları nedeniyle idmana çıkmayan Portekizli oyuncuyu önce MR’a ardından detaylı bir sağlık kontrolüne sokacağı kaydedildi. Bu kontrollerde bir soruna rastlanmazsa Rafa’nın çıkmadığı her antrenman için disiplin süreci işletilecek