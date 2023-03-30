Beşiktaş ligin son maçında Bursa'yı rahat geçti!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin sezonun 26. hafta maçında Beşiktaş GKN Kargo, Bursa Uludağ Basketbol'u 86-70 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 20:34
Beşiktaş ligin son maçında Bursa'yı rahat geçti!
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin sezonun 26. hafta maçında Beşiktaş GKN Kargo, Bursa Uludağ Basketbol'u 86-70 yendi.

Siyah beyazlı kulüp, normal sezonu 7. sırada tamamladı.

Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Can Mavisu, Murat Arıkanlı, Burak Durmuş

Bursa Uludağ Basketbol: Gizem Uca 5, Carter 30, Gonca Karataş 2, Özge Kavurmacıoğlu 12, İlsu Darıcıoğlu 3, Tuğçe Turus 3, Fluker 15

Beşiktaş GKN Kargo: Yağmur Kübra Taşar 9, Meltem Topaloğlu 4, İrem Naz Topuz 16, Kübra İmren Sevindik 21, Elif Bayram 21, Draşkiçevic, Zeynep Can, Bilings 3, Melek Uzunoğlu 12

1. Periyot: 22-17

Devre: 31-46

3. Periyot: 55-71


Bursa Uludağ Basketbol Beşiktaş GKN Kargo ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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