Beşiktaş - London Lions maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet, EuroCup'ın 7. hafta maçında kendi evinde İngiliz ekip London Lions ile karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2023 - 11:07
Beşiktaş - London Lions maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Basketbol BKT EuroCup A Grubu 7. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, sahasında İngiltere'nin London Lions takımı ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ - LONDON LİONS MAÇI SAAT KAÇTA?

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - LONDON LİONS MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Grupta oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya ikinci sırada girdi.

Oynadığı müsabakaların 4'ünü kazanan ve 2'sinden mağlup ayrılan London Lions ise 10 takımın yer aldığı grupta 4. basamakta yer alıyor.


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