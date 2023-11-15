Beşiktaş - London Lions maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Emlakjet, EuroCup'ın 7. hafta maçında kendi evinde İngiliz ekip London Lions ile karşı karşıya gelecek.
Basketbol BKT EuroCup A Grubu 7. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, sahasında İngiltere'nin London Lions takımı ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ - LONDON LİONS MAÇI SAAT KAÇTA?
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ - LONDON LİONS MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Grupta oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya ikinci sırada girdi.
Oynadığı müsabakaların 4'ünü kazanan ve 2'sinden mağlup ayrılan London Lions ise 10 takımın yer aldığı grupta 4. basamakta yer alıyor.
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