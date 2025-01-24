Beşiktaş maçında asker selamı vermişti: Kanichowsky'nin cezası belli oldu!

UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında attığı golün ardından asker selamı veren Gavriel Kanichowsky'ye kınama cezası verdi.

Beşiktaş maçında asker selamı vermişti: Kanichowsky'nin cezası belli oldu!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2025 - 17:00

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında attığı golün ardından asker selamı veren Gavriel Kanichowsky'ye verilen ceza açıklandı.

UEFA, Kanichowsky'ye kınama cezası verildiğini duyurdu.

TFF, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının ardından asker selamı nedeniyle Kanichowsky için UEFA'ya şikayette bulunmuştu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı, Macaristan'da seyircisiz stadyumda oynanmış ve maçı Maccabi Tel Aviv 3-1'lik skorla kazanmıştı.


Etiketler: #uefa #beşiktaş #Gavriel Kanichowsky
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler