Beşiktaş maçında asker selamı vermişti: Kanichowsky'nin cezası belli oldu!
UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında attığı golün ardından asker selamı veren Gavriel Kanichowsky'ye kınama cezası verdi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında attığı golün ardından asker selamı veren Gavriel Kanichowsky'ye verilen ceza açıklandı.
UEFA, Kanichowsky'ye kınama cezası verildiğini duyurdu.
TFF, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının ardından asker selamı nedeniyle Kanichowsky için UEFA'ya şikayette bulunmuştu.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı, Macaristan'da seyircisiz stadyumda oynanmış ve maçı Maccabi Tel Aviv 3-1'lik skorla kazanmıştı.
Etiketler: #uefa #beşiktaş #Gavriel Kanichowsky
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