Beşiktaş maçının ardından Berkan Kutlu'dan dikkat çeken açıklama: 'Galatasaray'da alışkanlık olmuştu'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenerek finale yükselen TÜMOSAN Konyaspor'da sol bek oynayan Berkan Kutlu, yeşil-beyazlı ekiple kupa kazanmanın kendisi için çok özel olacağını ifade etti.

Deneyimli oyuncu, Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok iyi mücadele ettiklerini belirterek sözlerine başlayan 28 yaşındaki futbolcu, "Çok savaştık. Beşiktaş, taraftarının önünde oynadığı için tabii ki daha dominant taraftı. Onlar da maç içinde çok aksiyonlar üretti. Ama biz iyi defans yaparak bunlara iyi karşılık verdik. Müsabakanın son dakikalarında da güzel bir kontra atak sonrası penaltıyı kazandık ve golü attık. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Takım olarak pes etmediklerini dile getiren Berkan, "Son yıllarda Galatasaray ile birlikte kupa kazanmak benim için bir alışkanlık olmuştu. Konyaspor camiasında da kupa kazanmak benim için çok özel olur. Çünkü Anadolu takımlarıyla bunu gerçekleştirmek çok daha zor. Burada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyip iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Trabzonspor'u da yendik. Galatasaray'ı da iç sahada yendik. Konyaspor'un bence çok iyi bir hocası var. Çok iyi bir takım ruhu var. Bu arada çok iyi insanlarla tanıştım, Konyaspor'a geldiğim için mutluyum" diye konuştu.

Yarı finalde Gençlerbirliği-Trabzonspor eşleşmesinden hak eden tarafın finalde rakipleri olmasını istediğini aktaran Berkan Kutlu, "Final maçları tek maç, çok zor. Güzel bir maç olsun. Hata olmayan iyi bir maç olmasını bekliyorum. Özellikle bir takım tercihim yok" değerlendirmesinde bulundu.