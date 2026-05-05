Cumhuriyet Gazetesi Logo
Orkun Kökçü'den mağlubiyet açıklaması: 'Beşiktaş camiasına yakışmadı'

Orkun Kökçü'den mağlubiyet açıklaması: 'Beşiktaş camiasına yakışmadı'

5.05.2026 23:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Orkun Kökçü'den mağlubiyet açıklaması: 'Beşiktaş camiasına yakışmadı'

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Orkun Kökçü, Türkiye Kupası yarı finalinde 1-0 kaybettikleri Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası değerlendirme yapmakta zorlandığını ifade eden milli oyuncu, "Tek hedefimiz kupaydı. Ne diyelim. Son 2 maç kaldı. Pek de diyecek bir şey yok" sözleriyle duygularını aktardı. 

"BEŞİKTAŞ CAMİASINA YAKIŞMADI"

Karşılaşmanın hemen ardından konuşmanın kolay olmadığını vurgulayan Kökçü, "Hemen maçın ardından bir şeyler söylemek kolay değil. Maçı değerlendiremedim kafamda. Konyaspor'a saygıyla söylüyorum; Konyaspor'a yarı finalde elenmek Beşiktaş camiasına yakışan şey değil. Farkındayız" ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan özür dileyen kaptan, sezonun kalan bölümüne de değinerek, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Son iki maçı oynayacağız. Şu an pek bir şey diyemiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

İlgili Konular: #beşiktaş #orkun kökçü #ziraat türkiye kupası

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta büyük tepki: Taraftarlar Sergen Yalçın'ı istifaya çağırdı!
Beşiktaş'ta büyük tepki: Taraftarlar Sergen Yalçın'ı istifaya çağırdı! Beşiktaşlı taraftarlar, Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a elenen siyah-beyazlı takımın yönetimini ve teknik direktörü Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti.
Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor: Beşiktaş 0-1 Konyaspor Konyaspor, Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.
Beşiktaş GAİN evinde ağırladığı Aliağa Petkimspor'a şans tanımadı!
Beşiktaş GAİN evinde ağırladığı Aliağa Petkimspor'a şans tanımadı! Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta erteleme maçında kendi evinde ağırladığı Aliağa Petkimspor'u 81-69 mağlup etti.