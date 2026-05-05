Orkun Kökçü'den mağlubiyet açıklaması: 'Beşiktaş camiasına yakışmadı'

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası değerlendirme yapmakta zorlandığını ifade eden milli oyuncu, "Tek hedefimiz kupaydı. Ne diyelim. Son 2 maç kaldı. Pek de diyecek bir şey yok" sözleriyle duygularını aktardı.

"BEŞİKTAŞ CAMİASINA YAKIŞMADI"

Karşılaşmanın hemen ardından konuşmanın kolay olmadığını vurgulayan Kökçü, "Hemen maçın ardından bir şeyler söylemek kolay değil. Maçı değerlendiremedim kafamda. Konyaspor'a saygıyla söylüyorum; Konyaspor'a yarı finalde elenmek Beşiktaş camiasına yakışan şey değil. Farkındayız" ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan özür dileyen kaptan, sezonun kalan bölümüne de değinerek, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Son iki maçı oynayacağız. Şu an pek bir şey diyemiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.