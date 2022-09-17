Beşiktaş Olimpiyat'ta takıldı!: İstanbulspor 2-2 Beşiktaş

17 Eylül 2022 Cumartesi, 18:59

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Beşiktaş, 8. dakikada Kevin N'Koudou'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İstanbulspor, bu gole 26. dakikada Emir Kaan Gültekin ile karşılık verdi. Beşiktaş, Hollandalı golcüsü Wout Weghorst ile 39. dakikada yeniden öne geçti. İstanbulspor'da 86. dakikada frikikte topun başına geçen Ali Yaşar maçın skorunu belirledi: 2-2

Bu sonucun ardından Beşiktaş, milli araya kayıpla girerken, puanını 14 yaptı. İstanbulspor 5 puana yükseldi.

Beşiktaş, milli aranın ardından sahasında derbi maçta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. İstanbulspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

ERSİN DESTANOĞLU YENİDEN KALEDE

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'a konuk olan Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, 2 haftalık aranın ardından yeniden kaledeki yerini aldı.

MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir maçlarında siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan Emre Bilgin, İstanbulspor maçında yedek kulübesine dönerken, Ersin Destanoğlu ilk 11'de sahaya çıktı.

Emre Bilgin'in görev yaptığı iki maçta siyah-beyazlı ekip birer galibiyet ve yenilgi alırken, Emre Bilgin bu maçlarda 3 gol yedi.

JOSEF DE SOUZA GERİ DÖNDÜ

MKE Ankaragücü maçında yaşanan olaylar sonrasında maçın bitmesinin ardından kırmızı kart görerek 1 maç ceza alan Josef de Souza, cezasını tamamladı ve kadrodaki yerine döndü.

Geçen hafta tecrübeli oyuncunun yerine görev yapan Berkay Vardar ise bu maçta kadroya alınmadı.

NECİP UYSAL BU KEZ YEDEK

Medipol Başakşehir maçında yaptığı hatayla siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çeken Necip Uysal, kulübeye çekildi.

Bu sezon ligde oynanan 6 maçın 5'inde ilk 11'de başlayan siyah-beyazlı oyuncu, üst üste 4 maç oynadıktan sonra yedek kaldı.

TAYYİP TALHA İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlı takımda ilk kez 11'de görev aldı.

Siyah-beyazlı oyuncu, Medipol Başakşehir maçının 75. dakikasında Necip Uysal'ın yerine oyuna girerek ilk defa Beşiktaş formasıyla tanışmıştı.

KULÜBE ADAM MURRAY'A EMANET

Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart görerek ihraç edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in yokluğunda siyah-beyazlı takımı, yardımcı antrenör Adam Murray yönetti.

MAÇA İLGİ DÜŞÜK KALDI

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Beşiktaşlı taraftarlar ilgi göstermedi.

Yaklaşık iki bin siyah-beyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümün çok az bir bölümünü doldurdu.

BEŞİKTAŞ, 8'DE ÖNE GEÇTİ

Beşiktaş, karşılaşmanın henüz 8. dakikasında öne geçti. Karşılaşmanın 6. dakikasında Wout Weghorst rakip ceza alanı önünde yerde kalmasıyla Beşiktaş endirekt serbest vuruş kazandı. Beşiktaş'ta topun başına geçen N'Koudou'nun vuruşunda top kaleci Jensen'in de müdahalesiyle ağlara gitti. Karar endirekt vuruş olduğu için Danimarkalı kaleci topa dokunmasa gol geçerlilik kazanmayacaktı. Beşiktaş, bu golle öne geçti.

EMİR KAAN, UZAKTAN AVLADI

İstanbulspor, karşılaşmanın 26. dakikasında eşitliği yakaladı. Osman Zeki Korkmaz'ın ekibinde Emir Kaan Gültekin, ceza sahası dışından, uzak mesafeden vuruşunu yaptı. Ersin'in çabasına rağmen top ağlara gitti ve skora denge geldi.

WEGHORST ÖNCE KAÇIRDI, SONRA ATTI

Beşiktaş, Wout Weghorst ile 38. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı. Hollandalı golcü kaleciyle karşı karşıya kaldı, onun vuruşunda kaleci Jensen bu topu çıkardı.

Weghorst, kaçırdığı golden bir dakika sonra ise fileleri havalandırdı. Masuaku sol kanattan topu taşıdıktan sonra ceza sahasındaki Gedson'u gördü. Portekizli futbolcu da, pasını Weghorst'a verdi ve 30 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi.

Beşiktaş, soyunma odasına 2-1 önde gitti.

REDMOND OYUNDA

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Nathan Redmond, karşılaşmasının 46. dakikasında oyuna dahil oldu. İngiliz yıldız, Kevin N'Koudou yerine oyuna dahil oldu.

TAYYİP TALHA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta baş dönmesi yaşayan Tayyip Talha Sanuç, mücadeleye devam edemedi. Genç futbolcu, 51. dakikada yerini Welinton'a bırakırken, yabancı sınırı nedeniyle aynı dakikada Rosier de yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.

DÜŞÜK TEMPO

Karşılaşmanın ikinci yarısı, ilk yarıya göre oldukça düşük tempoda oynandı. İki takım da aradığı net fırsatları yakalayamadı.

ALİ YAŞAR, FRİKİKTEN ATTI

Karşılaşmada İstanbulspor, 86. dakikada eşitliği yakaladı. Bu dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ali Yaşar durumu 2-2 yaptı.