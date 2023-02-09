Beşiktaş, Omar Colley'i transfer etti

Beşiktaş, Omar Colley'in transferi için futbolcunun kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 22:24
Beşiktaş, Omar Colley'i transfer etti
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Beşiktaş, Omar Colley'in transferi için futbolcunun kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Omar Colley'in transferi konusunda 9 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2024-2025 sezonu sonuna kadar, oynadığı maç sayısı ve aldığı süreye bağlı koşul gerçekleştiği takdirde 2025-2026 sezonu sonuna kadar 1 yıl otomatik uzayacak şekilde Oyuncu ve Kulübü Sampdoria SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Sampdoria SPA Kulübü'ne net 2.300.000 Avro transfer bedeli ödenecektir."


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