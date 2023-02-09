Beşiktaş, Omar Colley'i transfer etti
Beşiktaş, Omar Colley'in transferi için futbolcunun kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, Omar Colley'in transferi için futbolcunun kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbolcu Omar Colley'in transferi konusunda 9 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2024-2025 sezonu sonuna kadar, oynadığı maç sayısı ve aldığı süreye bağlı koşul gerçekleştiği takdirde 2025-2026 sezonu sonuna kadar 1 yıl otomatik uzayacak şekilde Oyuncu ve Kulübü Sampdoria SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Sampdoria SPA Kulübü'ne net 2.300.000 Avro transfer bedeli ödenecektir."
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