Beşiktaş, öne geçtiği maçta Göztepe’yle 1-1 berabere kalıp yine kazanamadı: ‘Ameliyat’ yapmadı!

Yayınlanma: 20.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2025 - 04:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, geçen hafta Başakşehir mağlubiyetinin ardından söylediği “Bu takımı ilaç kurtarmaz ameliyat şart” sözü doğrultusunda Göztepe karşısında ilk 11’de beklenen “ameliyatı” yapmadı. Tecrübeli hoca, sakatlığını atlatan Emirhan’a forma şansı verirken orta sahada Hadziahmetovic’i görevlendirdi. Immobile, Joao Mario, Semih ve Arroyo yine yedek soyundu. Semih 60. dakikada oyuna girdi. Siyah-Beyazlılarda sakat Muçi, Uduokhai, Onur, Zaynutdinov ve Ricardo kadroda yer almadı.

RAFA YİNE ATTI

Siyah-Beyazlıların yıldızı Rafa Silva, İzmir deplasmanında da ağları sarstı. Portekizli futbolcu, bu sezon ligdeki 9. golünü kaydetti. Rafa ayrıca son 8 deplasman maçında 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. İlk yarıda Göztepeli Tijanic’in vuruşunda top yan direkten döndü. Göztepe ilk yarıda Beşiktaş ceza sahasında Svensson’un eline gelen topta penaltı bekledi, hakem Ozan Ergün devam ettirdi.