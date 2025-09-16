Beşiktaş, Orkun kökçü için PFDK'ya gitti!

Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı ve PFDK'ya sevkinin ardından harekete geçti.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Rams Başakşehir'le oynadığı maçta direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilen ve 16 Eylül 2025 tarihinde "kural dışı hareket" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen futbolcumuz Orkun Kökçü için hazırladığımız savunma dilekçemiz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun dikkatine sunulmuştur."