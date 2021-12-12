Beşiktaş, Portekizli teknik direktörle görüşmelere başladı
Beşiktaş’ta, teknik direktörlük için Daniel Farke’ye sunulan teklifin, Alman çalıştırıcı tarafından kabul edilmemesinin ardından yönetim, arayışlarına hız verdi.
Farke, sezon ortasında takım çalıştırmak istemediğini iletti. Beşiktaş, bunun üzerine diğer seçenekleri masaya yatırdı. Jess Marcsh’ı listede tutan ancak yüksek maliyeti sebebiyle belli bir noktaya gelemeyen yönetim, Portekizli Bruno Pinheiro’yla görüşmelere başladı. Estoril takımında görev yapan tecrübeli teknik adam, geçen sezon takımını Portekiz Premier Ligi’ne çıkarttı. Ancak Pinheiro’nun imza atması için kulübünün de ikna edilmesi gerekiyor.
ALTERNATİF YERLİ ÇALIŞTIRICI
Yönetim, yabancı isimlerle anlaşma sağlanamaması durumunda rotayı yerli teknik adamlara çevirecek. Aday listenin başında, Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk bulunuyor. Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba da düşünülen isimler arasında. Yönetim, hafta başına kadar teknik direktör problemini çözmeyi planlıyor.
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