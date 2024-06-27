Beşiktaş Rafa Silva'yı resmen açıkladı

Beşiktaş yeni transferi Rafa Silva için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2024 - 09:28
Beşiktaş Rafa Silva'yı resmen açıkladı
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Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada 3 yıl için senelik tam 6 milyon euro ödeneceğini açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir."


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