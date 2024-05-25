Beşiktaş Safi Çimento şampiyon oldu

Yayınlanma: 25.05.2024 - 19:37

Güncelleme: 25.05.2024 - 19:37

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı final turu üçüncü maçında Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 34-33 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, Serdivan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 18-15 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci devrede son saniyede bulduğu sayıyla öne geçen Beşiktaş, karşılaşmadan 34-33 galip ayrılarak final turunda durumu 3-0'a getirdi ve üst üste ikinci, toplamda ise 17. şampiyonluğunu elde etti.