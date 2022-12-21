Beşiktaş Şanlıurfaspor karşısında turu geçmeyi bildi!

21 Aralık 2022 Çarşamba, 22:54

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 4-2'lik skorla kazandı.

Şanlıurfaspor, 9 ve 15. dakikalarda Kemal Rüzgar'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Şenol Güneş, 29. dakikada Dele Alli ve Atiba'yı oyundan alıp yerlerine Tayyip Talha ve Gedson'u oyuna sürdü. Dele Alli oyundan çıkarken Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti.

İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Wout Weghorst'u da Salih Uçan'ın yerine oyuna sürdü. 59'da Muleka yerine de N'Koudou oyuna dahil oldu.

Bu değişiklikler sonrası baskısını iyice artıran Beşiktaş, 67 ve 69. dakikalarda Cenk Tosun'un üst üste gelen iki golüyle eşitliği sağladı.

73. dakikada Georges-Kevin N'Koudou, Beşiktaş'ı öne geçiren golü attı. 85. dakikada Wout Weghorst, turu garantiledi.

Beşiktaş, bu sonuçla birlikte adını son 16 turuna yazdırdı. Siyah beyazlılar, bir sonraki maçında Gaziantep FK'ye konuk olacak.