Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

02 Ekim 2021 Cumartesi, 08:26

Beşiktaş Süper Lig'deki 2 maçlık galibiyet hasretine son vermenin peşinde. 8. haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde giren Siyah Beyazlılar, 5 maçtır yenilmeyen Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde oynadığı son maçta Altay'a 2-1 mağlup olan ve ligdeki ilk yenilgisini alan Beşiktaş, 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı.

Sivasspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlı ekip ligdeki son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi.

Bir süredir sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira'dan sevindirici haber geldi.

Takımla birlikte çalışmalara başlayan 3 oyuncunun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde mücadelede forma giyme ihtimali bulunuyor.

Tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Welinton Souza ve Francisco Montero'nun ise Sivasspor karşılaşmasında görev yapması beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Souza, Güven, Salih, Can, Kenan, Batshuayi