Beşiktaş - Sporting maçında VAR gündem oldu

19 Ekim 2021 Salı, 19:48

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3'üncü maçında Beşiktaş sahasında Sporting Lizbon'u konuk ederken VAR kararları 90 dakikaya damgasını vurdu. Skor 2-1'ken Beşiktaş'ın kazandığı korner öncesi VAR odasının uyarısı ile önceki pozisyona dönen Sloven hakem, stoper Vida'nın topa elle müdahele ettiği görüşüne vardı ve penaltıyı verdi: 3-1.

Gol sonrası Beşiktaş, Teixeira'nın vuruşu ile farkı azalttı. Ancak VAR odası bir kez daha uyardı ve Beşiktaş'ın golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz kılındı.

AVRUPA DEĞİŞİKLİĞİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde 3-2 kaybebilen Medipol Başakşehir maçının 11'inde 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz'ın yerine Fabrice N'Sakala, Atiba Hutchinson'un yerine Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup'un yerine Alex Teixeira, Güven Yalçın'ın yerine ise Cyle Larin'i 11'de görevlendirdi.

Kaleyi 1 maçlık aranın ardından Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve N'Sakala'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef'i sahaya süren Yalçın, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Teixeira ve Pjanic, solunda ise Larin'i görevlendirdi. Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi Batshuayi oldu.

Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı Alex Teixeira, siyah beyazlı formayla ilk kez Avrupa’da boy gösterdi. Siyah beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemedikten sonra Sivasspor ve Başakşehir maçlarında oyuna sonradan dahil olan Alex Teixeira, Sporting mücadelesinde 11’de görev yaptı. 7 maçlık aranın ardından 11’deki yerine dönen Brezilyalı yıldız, siyah beyazlı forma ile Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçına çıktı. Teixeira, grupta oynanan Borussia Dortmund ve Ajax maçlarında sakatlığı nedeniyle görev yapamamıştı.

PJANIC 3 MAÇ SONRA KADRODA

Beşiktaş’ta Sporting maçına 11’de başlayan diğer bir isim ise Miralem Pjanic oldu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve Başakşehir maçının kadrosuna da dahil edilmeyen Pjanic, Sporting maçıyla birlikte formasın kavuştu. Yıldız oyuncu, Sporting mücadelesinde ilk 11’de görev aldı.

Beşiktaş’ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, eski takımı Sporting’e karşı görev yaptı. Siyah beyazlı ekibin geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı, bu sezon başında da 4,8 milyon Avro bonservis bedeliyle kadrosuna dahil ettiği Valentin Rosier, eski takımına ilk kez rakip oldu. Rosier, 2018-19 sezonunda Portekiz ekibinde forma giymiş ve 14 maçta görev yapmıştı.