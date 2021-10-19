MAÇ SONUCU|Beşiktaş 1-4 Sporting
Maçta ilk gol sesi 15.dakikada Sebastian Coates'ten geldi. Sağ taraftan kullanılan kornerde kafa vuruşunu yapan Coates, Sporting'i 1-0 öne geçirdi. 24. dakikada sol kanatta kazanılan kornerde topun başına geçen Miralem Pjanic arkada direğe doğru ortaladı topa iyi yükselen Cyle Larin kafa vuruşunu yaparak durumu 1-1'e getirdi.
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