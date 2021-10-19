MAÇ SONUCU|Beşiktaş 1-4 Sporting

Orta sahada kazandıkları topla hızlı çıkan Sporting Lizbon, topu ceza sahası dışı sol çaprazında Paulinho'yla buluşturdu ve Paulinho mükemmel bir vuruş yaptı ve skoru 4-1'e getirdi. Bu aynı zamanda maçın skorunu da belirleyen gol oldu.

