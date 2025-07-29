Beşiktaş'ta ayrılık! KAP açıklaması geldi...

Beşiktaş, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in transferi için Rusya'nın Spartak Moskova kulübüyle görüşmelere başladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Gedson Carvalho Fernandes'in, Rusya'nın FC Spartak-Moscow JSC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

26 yaşındaki Gedson Fernandes, 2024-2025 sezonunda Beşiktaş formasıyla 49 resmi müsabakaya çıktı. Bu maçların 48'ine ilk 11'de başlayan orta saha oyuncusu, sezonu 12 gol ve 1 asistle tamamladı.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transferi öncesinde Benfica Kulübü'ne 10 milyon euro ödendiğini açıklamıştı.

Siyah-beyazlıların açıklamasında "Şirketimiz, Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan; "Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50%-50% olarak paylaşılacaktır." maddesindeki 50% 'lik payı SL Benfica kulübünden 10.000.000 Avro karşılığında satın almıştır." ifadelerine yer verilmişti.

KARİYERİ

Futbol hayatına ülkesi Portekiz'de Benfica'nın altyapısında başlayan Gedson Fernandes, 2018-2019 sezonunda A takıma yükseldi. Benfica formasıyla 1.5 sezonda 57 maçta süre alan oyuncu, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

2019-2020 sezonunun devre arasında Premier League ekiplerinden Tottenham'a kiralanan Gedson, İngiltere'de 14 karşılaşmada forma giydi. Kiralık süresi sona erdikten sonra yeniden Benfica'ya dönen futbolcu, kısa süre sonra Türkiye'ye transfer oldu ve Galatasaray'a kiralandı. Sarı-kırmızılı takımda geçirdiği 4 ayda 18 maçta oynayıp 1 gol atarken 3 asist yaptı.

2020-2021 sezonu sonunda Benfica'ya dönen Gedson, burada yalnızca 4 maçta görev aldı. 3 Şubat 2022'de Türkiye'ye yeniden adım atan Portekizli futbolcu, Beşiktaş'la sözleşme imzalamasına rağmen sezonun kalan bölümünü Çaykur Rizespor'da kiralık geçirdi. Karadeniz temsilcisinde 11 maça çıkan Gedson, 3 gol atıp 3 asist yaptı.

2022 yaz transfer döneminde Beşiktaş, Benfica'dan oyuncunun bonservisinin yarısını alarak Gedson'u kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlı forma altında 3 sezon boyunca 131 maçta görev alan orta saha oyuncusu, bu süreçte 18 gol ve 12 asistlik performans ortaya koydu.

KAZANDIĞI KUPALAR

Bugüne dek birçok farklı takımın formasını giyen Gedson Fernandes'in kariyerinde 4 kupa bulunuyor. İlk şampiyonluğunu 2016 yılında Portekiz U17 Milli Takımı ile yaşayan Gedson, milli takım kariyerinde başarıya ulaşan genç oyunculardan biri oldu.

2018-2019 sezonunda Benfica ile Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşayan futbolcu, Beşiktaş formasıyla da iki kupa kaldırdı. Siyah-beyazlı ekip ile Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa zaferleri yaşayan Gedson, kariyerine önemli başarılar sığdırdı.