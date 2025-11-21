Beşiktaş'ta ayrılıklar kapıda: Sergen Yalçın 3 ismi tamamen sildi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.11.2025 12:01:00
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 3 futbolcuyu gözden çıkardığı, Rafa Silva'nın da bu kervana katılma ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.

Beşiktaş ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın 4 bölgeye transfer isterken, 4 futbolcuyla da yolların ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde takviye yapmak istediği bölgeler stoper, sol bek, orta saha ve kanat. Söz konusu mevkilere yapılacak transferler öncesi yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın bazı isimlerle vedalaşma kararı aldı.

SVENSSON LİSTEDEKİ İLK İSİM

Sabah'a göre Beşiktaş'ın vedalaşma kararı aldığı ilk isim Jonas Svensson. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuyla ocak ayında vedalaşma planları yapılıyor.

JURASEK DE KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Sergen Yalçın'ın biletini kestiği bir diğer isim ise David Jurasek. Çekyalı futbolcunun kiralık sözleşmesinin sonlandırılması planlanıyor.

UDUOKHAI GÖZDEN DÜŞTÜ

Son haftalarda formasını kaybeden Felix Uduokhai'a da ayrılık yolu göründü. Birçok kulübün takibindeki Uduokhai için gelecek teklifler değerlendirilecek. Yönetim, Alman stoper için satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerine de açık durumda.

RAFA SILVA'NIN AYRILIK İHTİMALİ YÜKSEK

Bu 3 futbolcunun yanı sıra kriz yaşanan Rafa Silva'nın takımdan ayrılma ihtimalinin de oldukça yüksek olduğu belirtildi.

