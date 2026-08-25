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Beşiktaş'ta beklenen transfer gerçekleşiyor: Ernest Poku bu gece İstanbul'da

Beşiktaş'ta beklenen transfer gerçekleşiyor: Ernest Poku bu gece İstanbul'da

25.08.2026 23:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta beklenen transfer gerçekleşiyor: Ernest Poku bu gece İstanbul'da

Beşiktaş Kulübü, kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varılan Ernest Poku'nun sağlık kontrolleri ve resmi imza işlemleri için bu gece İstanbul'a geleceğini duyurdu.
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Yeni sezon hazırlıklarını ve kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş'tan, taraftarını heyecanlandıran bir transfer haberi geldi. Siyah-beyazlı kulüp, Ernest Poku transferinde önemli bir aşamayı geride bıraktığını resmen kamuoyuna duyurdu.

Beşiktaş JK resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Bilgilendirme | Ernest Poku" başlığıyla yapılan açıklamada, oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi. Transferin resmiyete dökülmesi için son adımların atılacağı vurgulanan açıklamada, "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Ernest Poku, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu gece İstanbul'a gelecektir" ifadeleri kullanıldı. 

BU GECE İSTANBUL'DA

Siyah-beyazlı taraftarların merakla beklediği geliş saati ve yeri hakkında da detaylı bilgi verilen duyuruda, "Ernest Poku'yu taşıyan uçak bu gece saat 01.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır" denildi.  

İlgili Konular: #beşiktaş #Ernest Poku

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