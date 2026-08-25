Beşiktaş'ta beklenen transfer gerçekleşiyor: Ernest Poku bu gece İstanbul'da

Yeni sezon hazırlıklarını ve kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş'tan, taraftarını heyecanlandıran bir transfer haberi geldi. Siyah-beyazlı kulüp, Ernest Poku transferinde önemli bir aşamayı geride bıraktığını resmen kamuoyuna duyurdu.

Beşiktaş JK resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Bilgilendirme | Ernest Poku" başlığıyla yapılan açıklamada, oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi. Transferin resmiyete dökülmesi için son adımların atılacağı vurgulanan açıklamada, "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Ernest Poku, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu gece İstanbul'a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

Bilgilendirme | Ernest Poku



Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Ernest Poku, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu gece İstanbul'a gelecektir.



Ernest Poku’yu taşıyan uçak bu gece saat 01.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık… pic.twitter.com/K42nXRimiI — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 25, 2026

BU GECE İSTANBUL'DA

Siyah-beyazlı taraftarların merakla beklediği geliş saati ve yeri hakkında da detaylı bilgi verilen duyuruda, "Ernest Poku'yu taşıyan uçak bu gece saat 01.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır" denildi.