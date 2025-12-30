Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ta da forma giymişti: Miralem Pjanic'ten emeklilik kararı!

Beşiktaş'ta da forma giymişti: Miralem Pjanic'ten emeklilik kararı!

30.12.2025 21:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'ta da forma giymişti: Miralem Pjanic'ten emeklilik kararı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş forması da giyen Boşnak futbolcu Miralem Pjanic, 35 yaşında kariyerini noktaladığını duyurdu.

Kariyerinin bir döneminde ülkemizde Beşiktaş'ın da formasını giyen dünyaca ünlü orta saha Miralem Pjanic, futbolu bıraktığını duyurdu.

Tuttosport'a konuşan Boşnak yıldız, artık ailesine vakit ayırdığını ve futbolu bıraktığını açıkladı.

Kariyerinde Juventus, Barcelona ve Roma gibi önemli kulüplerde forma giyen Pjanic, kariyerinde toplam 9 kupa kazandı.

Image

BEŞİKTAŞ İLE KUPA KAZANDI

Boşnak yıldız, Beşiktaş ile Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Pjanic, son olarak Rus ekibi CSKA Moskova formasını giymişti.

Kariyerinde toplam 666 resmi maça çıkan efsane orta saha, 77 gol ve 132 asist kaydetti. Pjanic'in kariyerinde transfer olduğu kulüpler, yıldız isim için toplamda 110 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 

İlgili Konular: #beşiktaş #emeklilik #miralem pjanic

İlgili Haberler

Galatasaray Çağdaş Faktoring serisini 6 maça çıkardı!
Galatasaray Çağdaş Faktoring serisini 6 maça çıkardı! Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Melikgazi Kayseri Basketbol'u 95-70 mağlup etti.
FIFA Başkanı Gianni Infantino duyurdu: Yeni ofsayt kuralı tartışılıyor!
FIFA Başkanı Gianni Infantino duyurdu: Yeni ofsayt kuralı tartışılıyor! Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Dubai'de yaptığı konuşmada Eski Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'in gündeme getirdiği ofsayt kuralı önerisinin ele alındığını duyurdu.
Dünyanın en yaşlı futbolcusu Kazuyoshi Miura'dan bir imza daha!
Dünyanın en yaşlı futbolcusu Kazuyoshi Miura'dan bir imza daha! Japonya 3. Lig takımlarından Fukushima United, 58 yaşındaki Japon futbolcu Kazuyoshi Miura'yı renklerine bağladığını açıkladı.