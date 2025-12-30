Dünyanın en yaşlı futbolcusu Kazuyoshi Miura'dan bir imza daha!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.12.2025 20:01:00
AA
Japonya 3. Lig takımlarından Fukushima United, 58 yaşındaki Japon futbolcu Kazuyoshi Miura'yı renklerine bağladığını açıkladı.

Dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu Kazuyoshi Miura, Japonya 3. Lig takımlarından Fukushima United ile sözleşme imzaladı.

Kariyerinin 41. profesyonel sezonuna hazırlanan 58 yaşındaki Miura, "Yaşlandıkça futbola olan tutkum değişmeyecek. Fukushima'da oynama fırsatı bulduğum için minnettarım. Birlikte yeni bir tarih yazalım" ifadelerini kullandı.

40 SEZON OYNADI

Ülkesinde "Kral Kazu" lakabıyla anılan Miura, 1980'lerin ortalarından bu yana 40 profesyonel sezonda forma giydi.

1986 yılında Brezilya Serie A'da Santos formasıyla kariyerine başlayan Miura, Avustralya, İtalya ve Hırvatistan'da çeşitli takımlarda forma giydikten sonra Japonya'ya döndü.

2005 yılından bu yana Yokohama'nın futbolcusu olan Miura, 1992'de "Asya'da Yılın Futbolcusu" seçilirken, 1996'da ligin gol kralı oldu.

Miura, Japonya Milli Takımı'nın da 89 kez formasını giydi.

İlgili Konular: #japonya #Kazuyoshi Miura #Fukushima

