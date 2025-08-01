Beşiktaş'ta gözler Serdal Adalı'da

Avrupa Ligi'nde Shaktar Donetsk'e elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek Beşiktaş'ta gözler Serdal Adalı ve Ole Gunner Solskjaer'e çevrildi.

Beşiktaş'ın Norveçli çalıştırıcısı Solskjaer, Shaktar Donetsk'e karşı alınan sonuçlar ve Avrupa Ligi'nden elenilmesi sonrasında eleştiri oklarının kurbanı oldu.

Shaktar Donetsk yenilgisinden sonra basın toplantısında istifa hakkında açıklamalarda bulunan Solskjaer, "Görevime devam ediyorum. Yüzde yüz hazır olmaları için takıma biraz zaman lazım. 4,5 hafta önce başladığımızdan beri yeni bir takım inşa ediyoruz. Abraham ve Orkun geldi. Geçen sene 4. bitirdik. Bu sene daha iyi sonuçlar ve kupalar için savaşacak bir takım için uğraşıyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nden elendik. Önümüzde UEFA Konferans Ligi var. Başka bir kupa kazanma ihtimali olan bir başka şampiyona var. Bizim hedefimiz kupalar kazanmak için mücadele eden bir takım oluşturmak." sözlerini kullandı.

Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili ikinci Shaktar maçı öncesinde "Ole Gunnar Solskjaer ile de bir planlama dahilinde yola çıktık. Alınacak skorlar elbette değerlendirilecektir ancak yıpratmaya yönelik manipülatif yaklaşımlara asla prim vermeyeceğiz" diyen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın önümüzdeki günlerde hoca değerlendirmesi için toplantı düzenlemesi bekleniyor.