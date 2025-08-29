Beşiktaş'ta Keny Arroyo krizi

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki Lausanne eşleşmesinin rövanş karşılaşmasında kadro dışı kalan Keny Arroyo, sosyal medya hesaplarından çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

Beşiktaş evinde oynadığı karşılaşmada Lausanne'a 1-0 mağlup oldu ve karşılaşmanın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi fesh edildi.

Lausanne karşılaşması öncesinde Norveçli çalıştırıcı, Arroyo hakkında "Saha içinde ve saha dışında Beşiktaş'ın standartları vardır. Herkesin buna uyum sağlaması gerekiyor. Oyuncular doğru karar vermiyorsa takımın iyiliği için bazı kararlar almak zorunda kalırız. Benim ve kulübüm açısından bu kararın alınması disiplin açısından alınmış bir karardır." ifadelerini kullanmıştı.

ARROYO KRİZİ DERİNLEŞTİ

Bu yaşananların üstüne krizi bir adım öteye taşıyacak hamle Keny Arroyo'dan geldi. 19 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Tanrı biliyor ki aileniz, kariyeriniz ve finansal durumunuz konusunda endişeleniyorsunuz."