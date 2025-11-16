Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi: ‘Parasını veririz oturur’

Beşiktaş'ta Rafa Silva kriziyle ilgili başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın net konuştu. Dün Sergen Yalçın’la birlikte basın toplantısı düzenleyen başkan Serdal Adalı, “Rafa’nın sözleşmesi bitene kadar yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerekiyor. Ayrılmak istiyorsa devre arasında çıkış şartı olarak kulübümüzü tatmin edecek bir fesih bedeli olacağı da kendisine ifade edilmiştir. Buna karşılık Rafa da ‘3 milyon Avro’yu getireyim, beni hemen bırakın’ demiştir. Burası Beşiktaş! Bu kulüpte oyuncular kendi şartlarını dikte edemez. Bir oyuncu Beşiktaş’tan ayrılacaksa şartları Beşiktaş belirler. Son sözü Beşiktaş söyler. Bugünden sonra iki seçeneği vardır. Ya bir an önce kendisine duyulan sevginin ve güvenin karşılığını verir, profesyonelliğin gereğini yapar ve sözleşmesi bitene kadar yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirir. Ya da Beşiktaş’ın belirlediği bonservisi getirir, gider. Bunların ikisine de yanaşmıyorsa sözleşmesinin sonuna kadar hiçbir yere falan da gidemez. Gerekirse parasını da veririz, burada oturur” dedi.

‘KİMSE BEŞİKTAŞ’TAN BÜYÜK DEĞİL’

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise süreci şöyle anlattı: “Hiçbir oyuncuyu idare etmediğim kadar Rafa’yı idare ettim! Rafa ilk gün bana ‘Çok mutsuzum, burada durmak istemiyorum. Futbolu bırakmak istiyorum’ dedi. ‘Seni rahat ettiririz, idare ederiz. Karışmayız, seni serbest bırakırız’ dedim. Ona ihtiyaç olduğunu anlattım. Toparlamaya çalıştık ama Kasımpaşa maçı haftası antrenmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını deklare etti. Ekibime ‘Rafa’ya karışmayın’ dedim. Oynamak istemediğini söyledikten sonra olay benden çıktı, idari bir konu haline geldi. Bunu başkana söyledim. Rafa’ya kapımız açık gelsin ve oynasın. ‘Oyundan niye çıkardın?’ diyorsanız, kusura bakmayın 70’te oyundan çıkardık. Bugün Messi ve Ronaldo da oyundan çıkıyor. Kimse Beşiktaş’tan büyük değil. Menajeri arıyor kulübü tehdit ediyor. Kontratı feshedeceksek oynayacakmış... Burası Beşiktaş... Rafa’nın da, Sergen Yalçın’ın da yeri dolar.”