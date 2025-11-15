Beşiktaş'ta Ter Stegen için büyük operasyon!

Bu sezon kalede yaşanan istikrarsızlık Beşiktaş'ı ara transfer döneminde hamle yapmaya mecbur bıraktı.

Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarında yaptığı hataların ardından Mert Günok'un yedek kulübesine çekilmesi, son dört maçta kaleyi devralan Ersin Destanoğlu'nun ise beklenen seviyeye ulaşamaması üzerine siyah-beyazlı yönetim düğmeye bastı.

Beşiktaş'ın hedefinde ise dünya futbolunun en önemli kalecilerinden biri bulunuyor: Marc-Andre ter Stegen.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, 33 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin durumunu yakından takip ediyor.

Bel fıtığı ameliyatı geçiren ve bu sezon Barcelona formasıyla henüz sahaya çıkamayan ter Stegen, bireysel antrenmanlara başladı.

Sezon başında Galatasaray'ın da ilgisini çeken Alman kaleci için siyah-beyazlı yönetimin Barcelona ile temasa geçmesi bekleniyor.

11 yıldır İspanyol devinin formasını taşıyan ter Stegen'in kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kariyerinde 44 kez Almanya Milli Takımı formasını giyen yıldız kalecinin güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

33 yaşındaki kalecinin yeni rotası da şekilleniyor. 2026 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı kadrosunda yer almak isteyen ter Stegen'in, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Bu durum, Beşiktaş'ın transfer planları için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Ara transfer döneminde siyah-beyazlıların bu dev hamle için masaya oturması beklenirken, yönetim kalede uzun yıllar çözüme kavuşacak bir transferi bitirmek istiyor.