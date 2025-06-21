Beşiktaş’ta yetki kavgası

Adalı ve yönetimi üyelerden, Dikilitaş başta olmak üzere kulübün gündemindeki taşınmazların değerlendirilmesi için kapsamlı yetki isteyecek. Özellikle Dikilitaş’taki arazi bu yetkinin odağı.

Beşiktaş Divan Kurulu üyesi ve önceki dönem başkan adaylarından Aydoğan Cevahir, arkadaşları ile bu yetkiye hayır diyeceklerini açıkladı.

Cevahir şöyle konuştu:

“1903’te kurulan Türkiye’nin ilk ve en büyük kulübü olan Beşiktaş’ımızın tek onursal başkanı rahmetli Süleyman ağabey, bugün BJK ye ait bütün Gayrimenkul ve tesisleri kazandırmak için çok yoğun bir çaba sarf etmişti.

Bugün gündeme söz konusu Gayrimenkullerin satılarak içinde bulunduğumuz borç batağından kurtulacağımız ifade ediliyor.

Son 25 yılda yaşananların sonucunda ,doğru yönetilmeyen Beşiktaş’ta yanlış politikalar nedeniyle bu Gayrimenkullerin satışına izin verdirmeyeceğiz.”