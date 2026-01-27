Beşiktaş, Tammy Abraham transferini resmen açıkladı: Bonservisi belli oldu!

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ın transferi hakkında bir açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Abraham'ın transferi konusunda Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Yapılan açıklamaya göre Aston Villa, Abraham transferi için Beşiktaş'a 21 milyon Euro ödeyecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcumuz Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, Aston Villa FC Limited'e kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 21.000.000 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca, FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Aston Villa FC Limited tarafından ödenecektir.”

ROMA'DAN BONSERVİSİ ALINMIŞTI

Siyah-beyazlılar, sezon başında Roma'dan kiralanan İngiliz futbolcunun bonservisini geçen gün 13 milyon Euro karşılığında almıştı.

İngiliz futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasını giydiği 26 maçta 13 gol ve 3 asist kaydetmişti.

ASTON VILLA'YA GERİ DÖNDÜ

Chelsea'de profesyonel olan Abraham, Bristol City, Swansea City ve Aston Villa'da kiralık olarak forma giymiş, daha sonra 2019-2021 yılları arasında Chelsea formasıyla çıktığı 79 maçta 30 gol atmıştı.

2021'de Chelsea'yle Şampiyon Ligi'ni kaldıran İngiliz hücumcu, 2021'in Ağustos ayında Roma'ya transfer olmuştu.