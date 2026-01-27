Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş, Tammy Abraham transferini resmen açıkladı: Yeni adresi belli oluyor!

Beşiktaş, Tammy Abraham transferini resmen açıkladı: Yeni adresi belli oluyor!

27.01.2026 19:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş, Tammy Abraham transferini resmen açıkladı: Yeni adresi belli oluyor!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, 28 yaşındaki İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ın transferi konusunda Aston Villa ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ın transferi hakkında bir açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Abraham'ın transferi konusunda Premier Lig ekibi Aston Villa ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

“Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa FC Limited kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”

26 MAÇTA 16 GOLE KATKI

İngiliz futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasını giydiği 26 maçta 13 gol ve 3 asist kaydetmişti.

İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #Aston Villa #tammy abraham