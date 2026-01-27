Beşiktaş, Tammy Abraham transferini resmen açıkladı: Yeni adresi belli oluyor!

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ın transferi hakkında bir açıklama yayımladı.
Siyah-beyazlı kulüp, Abraham'ın transferi konusunda Premier Lig ekibi Aston Villa ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
“Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa FC Limited kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”
26 MAÇTA 16 GOLE KATKI
İngiliz futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasını giydiği 26 maçta 13 gol ve 3 asist kaydetmişti.