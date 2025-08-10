Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku Premier Lig'e geri döndü!

Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku Premier Lig'e geri döndü!

10.08.2025 12:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku Premier Lig'e geri döndü!

Sözleşmesinin bitmesi ile birlikte Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku, Sunderland'e 2 yıllık imza attı.

Beşiktaş'tan bu yaz transfer döneminde sözleşmesinin bitmesi ile ayrılan Arthur Masuaku'nun yeni adresi belli oldu.

Siyah-beyazlılardan bonservisini eline alıp serbest oyuncu statüsüne geçen Arthur Masuaku, Premier Lig ekibi Sunderland ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Transferin sonuçlanması ile birlikte Masuaku, Sunderland'in bu yaz transfer döneminde kadrosuna katmış olduğu 10. oyuncu oldu.

MASUAKU'NUN SÖZLERİ

Yeni takımı Sunderland ile ilgili konuşan Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı futbolcu şu sözleri söyledi:

"Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Ayrıca Premier Lig'e döndüğüm için çok mutluyum. Sunderland'in büyük bir kulüp olduğu çok açık ve bu fırsat için minnetlerimi sunuyorum. Türkiye'de 3 güzel yıl geçirdim ve şu an önümdeki macera için heyecanlıyım. Başlamak için sabırsızlanıyorum." 

PERFORMANSI 

Masuaku, geçtiğimiz sezonda 47 maça çıktı ve 1 gol 10 asistlik katkıda bulundu.

İlgili Konular: #beşiktaş #Arthur Masuaku #Sunderland

İlgili Haberler

Wilfred Ndidi'den Beşiktaş açıklaması: 'Buraya gelmek istedim çünkü...'
Wilfred Ndidi'den Beşiktaş açıklaması: 'Buraya gelmek istedim çünkü...' Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi, kulübün Youtube kanalına açıklamalarında bulundu. Tecrübeli oyuncu siyah beyazlılara geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.
Wilfred Ndidi'den Beşiktaş paylaşımı
Wilfred Ndidi'den Beşiktaş paylaşımı Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi, yeni takımı hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
UEFA'dan Beşiktaş'a flaş ceza!
UEFA'dan Beşiktaş'a flaş ceza! Beşiktaş'a Shaktar Donetsk maçında merdivenlerin bloke edilmesi ile sahaya meşale ve yabancı madde atılması nedeniyle para cezası verildi.