Beşiktaş'tan ayrılmıştı: Amir Hadziahmetovic'ten transfer itirafı!

Beşiktaş'tan ayrılarak Hull City'nin kadrosuna katılan Amir Hadziahmetovic, transfer süreciyle ilgili konuştu.

Hull City'ye uyum sağladığını söyleyen Boşnak orta saha oyuncusu, "İki veya üç oyuncuyu zaten tanıyordum. Enis Destan, David Akintola ve John Lundstram'ı Türkiye liginden tanıyordum. Hepsi gerçekten çok iyi insanlar ve bence çok iyi, hızlı bir şekilde uyum sağladım" dedi.

SERGEJ JAKIROVIC ETKİSİ

Amir, İngiliz ekibine transferinde kulübün teknik direktörü Sergej Jakirovic'in etkili olduğunu söyledi. Amir Hadziahmetovic, "Hull City'ye transferimi büyük bir meydan okuma olarak görüyorum. Ayrıca teknik direktör Sergej Jakirovic de beni gerçekten istiyordu, bu da transferimde etkili oldu. Futbolcular için en önemli şeyin teknik direktörün sizi istemesi ve sevmesi olduğunu düşünüyorum, bu yüzden bu önemli şeydi. 3-4 hafta boyunca sürekli iletişim halindeydik ve sonunda transferim gerçekleşti" sözlerini sarf etti.

Sergej Jakirovic ile ilgili sözlerine devam eden 28 yaşındaki futbolcu, "Jakirovic, otoriter biridir ama çok iyi biridir ve onunla çalışmaktan gerçekten çok mutluyum. Her küçük ayrıntıya dikkat ediyor ve şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla bence gerçekten çok iyi bir teknik direktör" dedi.

Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'tan Hull City'ye transferinin ardından İngiliz ekibinde şu ana kadar 2 maçta süre buldu.