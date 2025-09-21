Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ta büyük kriz... Kayserispor maçında tam 10 eksik!

Beşiktaş'ta büyük kriz... Kayserispor maçında tam 10 eksik!

21.09.2025 15:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'ta büyük kriz... Kayserispor maçında tam 10 eksik!

Süper Lig'de erteleme maçında Kayserispor deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın tam 10 futbolcusundan yararlanamayacak.

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta kara bulutlar dağılmıyor. Kayserispor maçı öncesi teknik direktör Sergen Yalçın ve teknik ekibi endişendiren bir detay daha var.

24 Eylül tarihinde erteleme maçında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, söz konusu maçta statü gereği birçok yeni transferinden yararlanamayacak.

Sergen Yalçın'ın statü gereği faydalanamayacağı futbolcular; Gökhan Sazdağı, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Cengiz Ünder ve Jota Silva olarak sıralandı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu da Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.

İlgili Konular: #beşiktaş #sergen yalçın #kayserispor

İlgili Haberler

Spor yazarları, Göztepe - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Beşiktaş sabaha kadar oynasa kazanamazdı'
Spor yazarları, Göztepe - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Beşiktaş sabaha kadar oynasa kazanamazdı' Spor yazarları, Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.
Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a sert eleştiri! 'Sergen Yalçın benim koltuğumda otursa...'
Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a sert eleştiri! 'Sergen Yalçın benim koltuğumda otursa...' Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Göztepe'ye 3-0 kaybetti. Nihat Kahveci siyah beyazlıların mağlubiyetini yorumladı. Kahveci, Beşiktaş'ın şampiyonluğa havlu attığını iddia etti.
Beşiktaş'a Kayserispor maçı öncesi müjde!
Beşiktaş'a Kayserispor maçı öncesi müjde! Trendyol Süper Lig’de Göztepe’ye mağlup olan Beşiktaş, hafta içinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılara Wilfred Ndidi’den iyi haber geldi.