Beşiktaş'ta büyük kriz... Kayserispor maçında tam 10 eksik!

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta kara bulutlar dağılmıyor. Kayserispor maçı öncesi teknik direktör Sergen Yalçın ve teknik ekibi endişendiren bir detay daha var.

24 Eylül tarihinde erteleme maçında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, söz konusu maçta statü gereği birçok yeni transferinden yararlanamayacak.

Sergen Yalçın'ın statü gereği faydalanamayacağı futbolcular; Gökhan Sazdağı, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Cengiz Ünder ve Jota Silva olarak sıralandı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu da Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.