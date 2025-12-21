Beşiktaş’tan hakem tepkisi: 'Kukla VAR!'

Beşiktaş, Çaykur Rizespor’la oynadığı maçta aleyhine yapılan hakem hatalarına tepki gösterdi. Tribünde Beşiktaş efsanesi Baba Hakkı’nın fotoğrafının yer aldığı “Hak Yiyenler Değil, Hakkı Yeten’ler Kazanacak!” yazılı pankart açıldı. Stattaki dev ekranda kimin tuttuğu belli olmayan şekilde tasvir edilen bir kukla gösterildi. Led panolarda “Skandal VAR! Haksızlık VAR! Kukla VAR!” yazıları yansıtıldı. Beşiktaş, maçın ilk yarısında ceza sahasında Rizeli Hojer’in eline gelen topta penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirirken VAR’dan uyarı gelmedi.

YALÇIN’A SİTEM

Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken Beşiktaşlı taraftarlar, ilk yarıda takımlarının etkisiz futbolu üzerine “Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hocam, takım niye oynamıyor?” şeklinde tezahürat yapıp teknik direktör Sergen Yalçın’a göndermede bulundu.