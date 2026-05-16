Beşiktaş'tan kiralanmıştı: Trabzonspor, Muçi için kararını verdi

Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini Beşiktaş'tan aldı.

HT Spor'un haberine göre Trabzonspor, Beşiktaş'ın bonservis bedelinde indirime gitmemesinin ardından sözleşmedeki opsiyon maddesini kullanmaya karar verdi.

MUÇİ'NİN BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Trabzonspor, Ernest Muçi için Beşiktaş'a 8.5 milyon Euro ödeme yapacak. Bordo mavililer, bonservis ücretini 5 taksit halinde siyah beyazlılara ödeyecek.

TRABZONSPOR'UN KAP AÇIKLAMASI

Trabzonspor sezon başında Ernest Muçi'nin sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmişti.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri yer almıştı.

Muçi'nin Trabzonspor'a toplam maliyeti 9.5 milyon Euro oldu. Beşiktaş, Arnavut futbolcuyu 10 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.

KAP'a göre Muçi, Trabzonspor'a 2029 yılına kadar sözleşme imzalayacak.