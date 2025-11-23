Beşiktaş'tan Samsunspor ve MHK'ye sert tepki!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların asbaşkanı Murat Kılıç, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ D Ü ŞMANI HAKEM"

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı hedef alan Murat Kılıç, "Beşiktaş düşmanı olarak adı çıkmış bir hakemin maçımıza verilmesini çok doğru bulmuyoruz. Dakikalarda VAR'da incelenen ve çok da benzerine rastlanmayan bir şekilde penaltımız verilmedi. Bundan sonraki tüm hakem atamalarının takipçisi olacağız. Beşiktaş'ın hakkının yenilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Transfer döneminde eksikleri tamamlayacaklarını söyleyen Kılıç, "Transfer döneminde de transfer komitesi olarak toplantılarımızı hocamızla yapıyoruz. Eksik bölgelerimizi, güçlendirilmesi gereken bölgelerimizi biliyoruz. Transfer döneminde bu eksikliklerimizi ve olması gereken oyuncuları kulübümüz kazandıracağız. Ligin sonunda da Beşiktaş'ın ismine yakışır şekilde en iyi yerde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN ADINI AĞZINA ALMA!"

Samsunspor Başkanı Robert Yüksel Yıldırım'a seslenen Murat Kılıç, "Samsunspor Başkanı Robert Yüksel'e bir sözümüz, tavsiyemiz var. Beşiktaş'ın adını ağzına almasın. Kendine PR yapmasın. Onun gibilerin tarihte isimleri yok olup gitmiştir" sözlerini sarf etti.

Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon ile ilgili de konuşan Kılıç, "Penaltı pozisyonunu tekrar tekrar inceleyeceğiz. Bize göre, bizim şu an seyrettiğimiz göre pozisyon penaltı. Beşiktaş'ın hakkını yere koydurmayacağız hiçbir şekilde" dedi.

"MHK'YE DE BİR S ÖZÜMÜZ VAR.."

Mücadeleyi değerlendiren Kılıç, "Bu sezon bir kez daha benzer şekilde bireysel hatalardan puan kaybettiğimiz bir maç seyrettik. Hiçbirinde rakibimizden kötü oynamadık. Oyuncularımız bunu hak etmiyor. Camiamızı ve taraftarımızı üzüyor. Bizi de çok üzüyor. Hem camiamızdan hem taraftarımızdan özür diliyoruz. Çok haklılar. Bu takım çok daha iyi yerlerde, bu oyunla daha iyi yerlerde olmalı. Bireysel şanssızlıklar bitecek" dedi.

MHK'ye Atilla Karaoğlan ataması için tepki gösteren Kılıç, "MHK'ye de bir sözümüz var. Adı Beşiktaş düşmanına çıkmış hakemin maçımıza verilmesini doğru bulmuyor. Bize göre penaltı olan, VAR'a çağrılıp dakikalarca sonuçlanmayan, çok da benzerine rastlanmayan şekilde penaltımız verilmedi. Mümkün olduğu kadar TFF ve MHK'ye yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.