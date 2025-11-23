Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emlak Konut, Beşiktaş BOA'yı deplasmanda farklı geçti!

23.11.2025 16:27:00
AA
Emlak Konut, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş BOA'yı 99-70 yendi.

Beşiktaş BOA, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Emlak Konut'u konuk etti.

Beşiktaş GAİN Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Emlak Konut, 99-70 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Emlak Konut, 6 maçta 5 galibiyete ulaştı. Ligde 7. maçına çıkan Beşiktaş BOA ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Fatih Güler, Ahmet Murat Arıkanlı, Buğra Çağatay Savaş

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 7, Milic 11, Meltem Yıldızhan 3, Fasaula 24, Toure 6, Okonkwo 2, Almira Yiğit, Yağmur Özdal 3, Gülşah Duman Bıçakçı 2, Gizem Sezer 2, İlayda Güner 5, Whitcomb 5

Emlak Konut: Ferda Yıldız 9, Thomas 24, Ceren Akpınar 14, Macaulay 10, Ndour 11, Delaere 10, Zeynep Çelik, Melek Uzunoğlu 13, Holesinska 7, Gizem Başaran Turan 1

1. Periyot: 8-24

Devre: 32-49

3. Periyot: 58-80

Beş faulle çıkan: 39.62 Milic (Beşiktaş BOA)

#Emlak Konut #Beşiktaş BOA #Kadınlar Basketbol Süper Ligi

