Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi!

Şampiyonluk yarışının içinde sonuna kadar var olmak isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın orta sahaya mutlaka takviye talep ettiği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; 52 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmede Glasgow Rangers forması giyen Nicolas Raskin'in kadroya katılmasını istedi. 24 yaşındaki oyuncu hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev alabilmesi nedeniyle transfer listesinin ilk sırasına yazıldı.

BOŞLUK DOLDURULACAK

Yaz döneminde Rıdvan Yılmaz ve Vaclav Cerny'i Glasgow Rangers'tan transfer eden siyah-beyazlı yönetim, olumlu ilişkileri avantaja çevirmeyi planlıyor.

Belçikalı orta sahanın da Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Başkan Adalı'nın ocakta İskoç kulübü ile masaya oturarak transfere noktayı koyması bekleniyor.

12 MİLYON EURO DEĞER

Raskin Rangers'taki performansıyla piyasa değerini yükseltmeye devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcunun 10 milyon Euro alan değeri, son güncelleme ile birlikte 12 milyon Euro'ya çıktı.